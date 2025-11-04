Shib Original Vision Баға (SOV)
Shib Original Vision (SOV) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SOV мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SOV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SOV соңғы бір сағатта -0.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.73%, ал соңғы 7 күнде -9.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Shib Original Vision нарықтық капитализациясы $ 162.11K, тәуліктік сауда көлемі --. SOV айналымдағы мөлшері 113.44T, жалпы мөлшері 200706133340071.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 286.83K.
Бүгін, Shib Original Vision - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Shib Original Vision - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Shib Original Vision - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Shib Original Vision - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
What is the project about?
Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.
In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.
What makes your project unique?
Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.
History of your project.
SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.
What’s next for your project?
Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.
What can your token be used for?
SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
