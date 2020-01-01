Shezmu (SHEZMU) токеномикасы

Shezmu (SHEZMU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Shezmu (SHEZMU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Shezmu (SHEZMU) туралы ақпарат

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

Ресми веб-сайт:
https://shezmu.io/
Whitepaper:
https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu

Shezmu (SHEZMU) токеномикасы мен бағасын талдау

Shezmu (SHEZMU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 147.35K
$ 147.35K$ 147.35K
Жалпы қамтуы:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Айналымдағы қамту:
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 157.81K
$ 157.81K$ 157.81K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 45.17
$ 45.17$ 45.17
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.02345406
$ 0.02345406$ 0.02345406
Қазіргі баға:
$ 0.099841
$ 0.099841$ 0.099841

Shezmu (SHEZMU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Shezmu (SHEZMU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHEZMU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHEZMU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHEZMU токеномикасын түсінген болсаңыз, SHEZMU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SHEZMU бағасының болжамы

SHEZMU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SHEZMU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

