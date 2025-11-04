БиржаDEX+
Sharp Token ағымдағы бағасы: 0.00661707 USD. Нақты уақыттағы SHARP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SHARP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SHARP туралы толығырақ

SHARP Баға туралы ақпарат

SHARP деген не

SHARP Whitepaper

SHARP Ресми веб-сайт

SHARP Токеномикасы

SHARP Баға болжамы

Sharp Token Логотип

Sharp Token Баға (SHARP)

Листингтен жойылды

1 SHARP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00661762
$0.00661762$0.00661762
+0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sharp Token (SHARP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:40 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00620896
$ 0.00620896$ 0.00620896
24 сағаттық төмен
$ 0.00706269
$ 0.00706269$ 0.00706269
24 сағаттық жоғары

$ 0.00620896
$ 0.00620896$ 0.00620896

$ 0.00706269
$ 0.00706269$ 0.00706269

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

+0.12%

+0.14%

-22.23%

-22.23%

Sharp Token (SHARP) нақты уақыттағы баға $0.00661707. Соңғы 24 сағат ішінде SHARP мен $ 0.00620896 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00706269 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SHARP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0120001, ал ең төменгісі — $ 0.00441049.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SHARP соңғы бір сағатта +0.12% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.14%, ал соңғы 7 күнде -22.23% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sharp Token (SHARP) Нарықтық ақпарат

$ 19.70M
$ 19.70M$ 19.70M

--
----

$ 451.52M
$ 451.52M$ 451.52M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Sharp Token нарықтық капитализациясы $ 19.70M, тәуліктік сауда көлемі --. SHARP айналымдағы мөлшері 2.98B, жалпы мөлшері 68230000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 451.52M.

Sharp Token (SHARP) Баға тарихы USD

Бүгін, Sharp Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Sharp Token - USD баға өзгерісі $ -0.0021419290 болды.
Соңғы 60 күнде Sharp Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Sharp Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.14%
30 күн$ -0.0021419290-32.36%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Sharp Token (SHARP) деген не

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sharp Token (SHARP) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Sharp Token Баға болжамы (USD)

Sharp Token (SHARP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sharp Token (SHARP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sharp Token.

Қазір Sharp Token баға болжамын тексеріңіз!

SHARP - жергілікті валюталарға

Sharp Token (SHARP) токеномикасы

Sharp Token (SHARP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SHARP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sharp Token (SHARP) туралы басқа сұрақтар

Sharp Token (SHARP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SHARP бағасы — 0.00661707 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SHARP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SHARP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00661707. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sharp Token үшін нарықтық капитализация қандай?
SHARP үшін нарықтық капитализация: $ 19.70M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SHARP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SHARP айналымдағы ұсынысы: 2.98B USD.
SHARP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SHARP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0120001 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SHARP бағасы қандай болды?
SHARP 0.00441049 USD ATL бағасына жетті.
SHARP үшін сауда көлемі қандай?
SHARP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SHARP өседі ме?
SHARP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SHARP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:40 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

