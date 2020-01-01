Senti AI (SENTI) токеномикасы
Senti AI (SENTI) туралы ақпарат
SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly.
Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently.
Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.
Senti AI (SENTI) токеномикасы мен бағасын талдау
Senti AI (SENTI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Senti AI (SENTI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Senti AI (SENTI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SENTI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SENTI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SENTI токеномикасын түсінген болсаңыз, SENTI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SENTI бағасының болжамы
SENTI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SENTI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.