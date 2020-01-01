Senti AI (SENTI) токеномикасы

Senti AI (SENTI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Senti AI (SENTI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Senti AI (SENTI) туралы ақпарат

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly.

Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently.

Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.

Ресми веб-сайт:
https://sentiai.io/explore-token
Whitepaper:
https://sentiai.notion.site/SentiAI-1d9c46070df98068803ae24245441f8a

Senti AI (SENTI) токеномикасы мен бағасын талдау

Senti AI (SENTI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 19.40K
$ 19.40K$ 19.40K
Жалпы қамтуы:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Айналымдағы қамту:
$ 95.02B
$ 95.02B$ 95.02B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 20.42K
$ 20.42K$ 20.42K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Senti AI (SENTI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Senti AI (SENTI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SENTI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SENTI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SENTI токеномикасын түсінген болсаңыз, SENTI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SENTI бағасының болжамы

SENTI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SENTI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.