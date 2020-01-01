Sei fastUSD (FASTUSD) токеномикасы
Sei fastUSD (FASTUSD) туралы ақпарат
fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.
Sei fastUSD (FASTUSD) токеномикасы мен бағасын талдау
Sei fastUSD (FASTUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Sei fastUSD (FASTUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Sei fastUSD (FASTUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FASTUSD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FASTUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FASTUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, FASTUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.