Seedify NFT Space (SNFTS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Seedify NFT Space (SNFTS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Seedify NFT Space (SNFTS) туралы ақпарат

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

Ресми веб-сайт:
https://snfts.seedify.fund/

Seedify NFT Space (SNFTS) токеномикасы мен бағасын талдау

Seedify NFT Space (SNFTS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 851.09K
$ 851.09K
Жалпы қамтуы:
$ 20.00B
$ 20.00B
Айналымдағы қамту:
$ 5.02B
$ 5.02B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.39M
$ 3.39M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02428117
$ 0.02428117
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00016937
$ 0.00016937

Seedify NFT Space (SNFTS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Seedify NFT Space (SNFTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SNFTS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SNFTS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SNFTS токеномикасын түсінген болсаңыз, SNFTS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SNFTS бағасының болжамы

SNFTS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SNFTS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.