Seascape Crowns ағымдағы бағасы: 0.111472 USD. Нақты уақыттағы CWS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CWS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Seascape Crowns ағымдағы бағасы: 0.111472 USD. Нақты уақыттағы CWS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CWS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CWS туралы толығырақ

CWS Баға туралы ақпарат

CWS деген не

CWS Ресми веб-сайт

CWS Токеномикасы

CWS Баға болжамы

Seascape Crowns Логотип

Seascape Crowns Баға (CWS)

Листингтен жойылды

$0.111472
$0.111472$0.111472
-4.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Seascape Crowns (CWS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:06 (UTC+8)

Seascape Crowns (CWS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.111242
$ 0.111242$ 0.111242
24 сағаттық төмен
$ 0.123791
$ 0.123791$ 0.123791
24 сағаттық жоғары

$ 0.111242
$ 0.111242$ 0.111242

$ 0.123791
$ 0.123791$ 0.123791

$ 61.33
$ 61.33$ 61.33

$ 0.063296
$ 0.063296$ 0.063296

-0.38%

-4.40%

-25.82%

-25.82%

Seascape Crowns (CWS) нақты уақыттағы баға $0.111472. Соңғы 24 сағат ішінде CWS мен $ 0.111242 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.123791 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CWS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 61.33, ал ең төменгісі — $ 0.063296.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CWS соңғы бір сағатта -0.38% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.40%, ал соңғы 7 күнде -25.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Seascape Crowns (CWS) Нарықтық ақпарат

$ 853.74K
$ 853.74K$ 853.74K

--
----

$ 853.74K
$ 853.74K$ 853.74K

7.65M
7.65M 7.65M

7,645,850.9663491575
7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Seascape Crowns нарықтық капитализациясы $ 853.74K, тәуліктік сауда көлемі --. CWS айналымдағы мөлшері 7.65M, жалпы мөлшері 7645850.9663491575. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 853.74K.

Seascape Crowns (CWS) Баға тарихы USD

Бүгін, Seascape Crowns - USD баға өзгерісі $ -0.0051357551316325 болды.
Соңғы 30 күнде Seascape Crowns - USD баға өзгерісі $ +0.0039992029 болды.
Соңғы 60 күнде Seascape Crowns - USD баға өзгерісі $ +0.0278086523 болды.
Соңғы 90 күнде Seascape Crowns - USD баға өзгерісі $ -0.01239260657700361 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0051357551316325-4.40%
30 күн$ +0.0039992029+3.59%
60 күн$ +0.0278086523+24.95%
90 күн$ -0.01239260657700361-10.00%

Seascape Crowns (CWS) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Seascape Crowns (CWS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Seascape Crowns Баға болжамы (USD)

Seascape Crowns (CWS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Seascape Crowns (CWS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Seascape Crowns.

Қазір Seascape Crowns баға болжамын тексеріңіз!

CWS - жергілікті валюталарға

Seascape Crowns (CWS) токеномикасы

Seascape Crowns (CWS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CWS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Seascape Crowns (CWS) туралы басқа сұрақтар

Seascape Crowns (CWS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CWS бағасы — 0.111472 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CWS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CWS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.111472. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Seascape Crowns үшін нарықтық капитализация қандай?
CWS үшін нарықтық капитализация: $ 853.74K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CWS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CWS айналымдағы ұсынысы: 7.65M USD.
CWS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CWS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 61.33 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CWS бағасы қандай болды?
CWS 0.063296 USD ATL бағасына жетті.
CWS үшін сауда көлемі қандай?
CWS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CWS өседі ме?
CWS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CWS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:06 (UTC+8)

Seascape Crowns (CWS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

