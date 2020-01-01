Scout Protocol Token (DEV) токеномикасы
Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.
Scout Protocol Token (DEV) токеномикасы мен бағасын талдау
Scout Protocol Token (DEV) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Scout Protocol Token (DEV) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Scout Protocol Token (DEV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DEV токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DEV токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
