Savings crvUSD (SCRVUSD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Savings crvUSD (SCRVUSD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Savings crvUSD (SCRVUSD) туралы ақпарат

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://crvusd.curve.fi/

Savings crvUSD (SCRVUSD) токеномикасы мен бағасын талдау

Savings crvUSD (SCRVUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 55.00M
Жалпы қамтуы:
$ 51.68M
Айналымдағы қамту:
$ 51.68M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 55.00M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.13
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.894139
Қазіргі баға:
$ 1.064
Savings crvUSD (SCRVUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Savings crvUSD (SCRVUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SCRVUSD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SCRVUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SCRVUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, SCRVUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SCRVUSD бағасының болжамы

SCRVUSD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SCRVUSD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.