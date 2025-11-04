БиржаDEX+
Saturn AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SATAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SATAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Saturn AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SATAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SATAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SATAI туралы толығырақ

SATAI Баға туралы ақпарат

SATAI деген не

SATAI Ресми веб-сайт

SATAI Токеномикасы

SATAI Баға болжамы

Saturn AI Логотип

Saturn AI Баға (SATAI)

Листингтен жойылды

1 SATAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Saturn AI (SATAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:02:19 (UTC+8)

Saturn AI (SATAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Saturn AI (SATAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SATAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SATAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SATAI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Saturn AI (SATAI) Нарықтық ақпарат

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Saturn AI нарықтық капитализациясы $ 11.53K, тәуліктік сауда көлемі --. SATAI айналымдағы мөлшері 420.69B, жалпы мөлшері 420690000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.53K.

Saturn AI (SATAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Saturn AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Saturn AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Saturn AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Saturn AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Saturn AI (SATAI) деген не

Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.

At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Saturn AI (SATAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Saturn AI Баға болжамы (USD)

Saturn AI (SATAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Saturn AI (SATAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Saturn AI.

Қазір Saturn AI баға болжамын тексеріңіз!

SATAI - жергілікті валюталарға

Saturn AI (SATAI) токеномикасы

Saturn AI (SATAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SATAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Saturn AI (SATAI) туралы басқа сұрақтар

Saturn AI (SATAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SATAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SATAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SATAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Saturn AI үшін нарықтық капитализация қандай?
SATAI үшін нарықтық капитализация: $ 11.53K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SATAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SATAI айналымдағы ұсынысы: 420.69B USD.
SATAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SATAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SATAI бағасы қандай болды?
SATAI 0 USD ATL бағасына жетті.
SATAI үшін сауда көлемі қандай?
SATAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SATAI өседі ме?
SATAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SATAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:02:19 (UTC+8)

Saturn AI (SATAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

