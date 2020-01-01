SASHA CAT (SASHA) токеномикасы
SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon!
SASHA CAT (SASHA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SASHA CAT (SASHA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SASHA CAT (SASHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SASHA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SASHA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SASHA токеномикасын түсінген болсаңыз, SASHA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.