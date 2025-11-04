БиржаDEX+
Sao Paulo FC Fan Token ағымдағы бағасы: 0.03045606 USD. Нақты уақыттағы SPFC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPFC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Sao Paulo FC Fan Token ағымдағы бағасы: 0.03045606 USD. Нақты уақыттағы SPFC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPFC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPFC туралы толығырақ

SPFC Баға туралы ақпарат

SPFC деген не

SPFC Ресми веб-сайт

SPFC Токеномикасы

SPFC Баға болжамы

Sao Paulo FC Fan Token Логотип

Sao Paulo FC Fan Token Баға (SPFC)

Листингтен жойылды

1 SPFC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03046255
$0.03046255$0.03046255
-3.30%1D
mexc
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:39 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03028001
$ 0.03028001$ 0.03028001
24 сағаттық төмен
$ 0.03199852
$ 0.03199852$ 0.03199852
24 сағаттық жоғары

$ 0.03028001
$ 0.03028001$ 0.03028001

$ 0.03199852
$ 0.03199852$ 0.03199852

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

-0.27%

-3.17%

-4.25%

-4.25%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) нақты уақыттағы баға $0.03045606. Соңғы 24 сағат ішінде SPFC мен $ 0.03028001 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03199852 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPFC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.33, ал ең төменгісі — $ 0.0148642.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPFC соңғы бір сағатта -0.27% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.17%, ал соңғы 7 күнде -4.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Нарықтық ақпарат

$ 145.42K
$ 145.42K$ 145.42K

--
----

$ 607.34K
$ 607.34K$ 607.34K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Sao Paulo FC Fan Token нарықтық капитализациясы $ 145.42K, тәуліктік сауда көлемі --. SPFC айналымдағы мөлшері 4.79M, жалпы мөлшері 20000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 607.34K.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Баға тарихы USD

Бүгін, Sao Paulo FC Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.00099827410999661 болды.
Соңғы 30 күнде Sao Paulo FC Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0042994850 болды.
Соңғы 60 күнде Sao Paulo FC Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0015179574 болды.
Соңғы 90 күнде Sao Paulo FC Fan Token - USD баға өзгерісі $ +0.00125173549820768 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00099827410999661-3.17%
30 күн$ -0.0042994850-14.11%
60 күн$ -0.0015179574-4.98%
90 күн$ +0.00125173549820768+4.29%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) деген не

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sao Paulo FC Fan Token Баға болжамы (USD)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sao Paulo FC Fan Token.

Қазір Sao Paulo FC Fan Token баға болжамын тексеріңіз!

SPFC - жергілікті валюталарға

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) токеномикасы

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPFC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) туралы басқа сұрақтар

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPFC бағасы — 0.03045606 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPFC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPFC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03045606. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sao Paulo FC Fan Token үшін нарықтық капитализация қандай?
SPFC үшін нарықтық капитализация: $ 145.42K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPFC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPFC айналымдағы ұсынысы: 4.79M USD.
SPFC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPFC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.33 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPFC бағасы қандай болды?
SPFC 0.0148642 USD ATL бағасына жетті.
SPFC үшін сауда көлемі қандай?
SPFC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPFC өседі ме?
SPFC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPFC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:39 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

