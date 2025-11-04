БиржаDEX+
Samson the Goldendoodle ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SAMSON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAMSON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SAMSON туралы толығырақ

SAMSON Баға туралы ақпарат

SAMSON деген не

SAMSON Ресми веб-сайт

SAMSON Токеномикасы

SAMSON Баға болжамы

Samson the Goldendoodle Логотип

Samson the Goldendoodle Баға (SAMSON)

Листингтен жойылды

1 SAMSON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Samson the Goldendoodle (SAMSON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:32 (UTC+8)

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.61%

-3.61%

Samson the Goldendoodle (SAMSON) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SAMSON мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SAMSON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SAMSON соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -3.61% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Нарықтық ақпарат

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

--
----

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Samson the Goldendoodle нарықтық капитализациясы $ 9.58K, тәуліктік сауда көлемі --. SAMSON айналымдағы мөлшері 420.00T, жалпы мөлшері 420000000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.58K.

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Баға тарихы USD

Бүгін, Samson the Goldendoodle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Samson the Goldendoodle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Samson the Goldendoodle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Samson the Goldendoodle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-15.61%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Samson the Goldendoodle (SAMSON) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Ресурс

Ресми веб-сайт

Samson the Goldendoodle Баға болжамы (USD)

Samson the Goldendoodle (SAMSON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Samson the Goldendoodle (SAMSON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Samson the Goldendoodle.

Қазір Samson the Goldendoodle баға болжамын тексеріңіз!

SAMSON - жергілікті валюталарға

Samson the Goldendoodle (SAMSON) токеномикасы

Samson the Goldendoodle (SAMSON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SAMSON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Samson the Goldendoodle (SAMSON) туралы басқа сұрақтар

Samson the Goldendoodle (SAMSON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SAMSON бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SAMSON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SAMSON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Samson the Goldendoodle үшін нарықтық капитализация қандай?
SAMSON үшін нарықтық капитализация: $ 9.58K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SAMSON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SAMSON айналымдағы ұсынысы: 420.00T USD.
SAMSON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SAMSON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SAMSON бағасы қандай болды?
SAMSON 0 USD ATL бағасына жетті.
SAMSON үшін сауда көлемі қандай?
SAMSON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SAMSON өседі ме?
SAMSON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SAMSON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:32 (UTC+8)

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

