Sallar (ALL) токеномикасы
Sallar (ALL) туралы ақпарат
Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices’ processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research.
Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app’s blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms.
Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project’s smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar’s smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10.
With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries.
Sallar (ALL) токеномикасы мен бағасын талдау
Sallar (ALL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Sallar (ALL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Sallar (ALL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ALL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ALL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ALL токеномикасын түсінген болсаңыз, ALL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.