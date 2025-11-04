БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Sakai Vault ағымдағы бағасы: 0.03174283 USD. Нақты уақыттағы SAKAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAKAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Sakai Vault ағымдағы бағасы: 0.03174283 USD. Нақты уақыттағы SAKAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAKAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SAKAI туралы толығырақ

SAKAI Баға туралы ақпарат

SAKAI деген не

SAKAI Whitepaper

SAKAI Ресми веб-сайт

SAKAI Токеномикасы

SAKAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Sakai Vault Логотип

Sakai Vault Баға (SAKAI)

Листингтен жойылды

1 SAKAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03174283
$0.03174283$0.03174283
+0.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sakai Vault (SAKAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:24 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03045419
$ 0.03045419$ 0.03045419
24 сағаттық төмен
$ 0.03174689
$ 0.03174689$ 0.03174689
24 сағаттық жоғары

$ 0.03045419
$ 0.03045419$ 0.03045419

$ 0.03174689
$ 0.03174689$ 0.03174689

$ 12.21
$ 12.21$ 12.21

$ 0.02819608
$ 0.02819608$ 0.02819608

+0.00%

+0.56%

-2.30%

-2.30%

Sakai Vault (SAKAI) нақты уақыттағы баға $0.03174283. Соңғы 24 сағат ішінде SAKAI мен $ 0.03045419 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03174689 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SAKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 12.21, ал ең төменгісі — $ 0.02819608.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SAKAI соңғы бір сағатта +0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.56%, ал соңғы 7 күнде -2.30% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sakai Vault (SAKAI) Нарықтық ақпарат

$ 114.07K
$ 114.07K$ 114.07K

--
----

$ 253.94K
$ 253.94K$ 253.94K

3.59M
3.59M 3.59M

8,000,000.0
8,000,000.0 8,000,000.0

Sakai Vault нарықтық капитализациясы $ 114.07K, тәуліктік сауда көлемі --. SAKAI айналымдағы мөлшері 3.59M, жалпы мөлшері 8000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 253.94K.

Sakai Vault (SAKAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Sakai Vault - USD баға өзгерісі $ +0.00017543 болды.
Соңғы 30 күнде Sakai Vault - USD баға өзгерісі $ -0.0004086921 болды.
Соңғы 60 күнде Sakai Vault - USD баға өзгерісі $ +0.0010355368 болды.
Соңғы 90 күнде Sakai Vault - USD баға өзгерісі $ +0.0006748045128129 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00017543+0.56%
30 күн$ -0.0004086921-1.28%
60 күн$ +0.0010355368+3.26%
90 күн$ +0.0006748045128129+2.17%

Sakai Vault (SAKAI) деген не

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sakai Vault (SAKAI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Sakai Vault Баға болжамы (USD)

Sakai Vault (SAKAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sakai Vault (SAKAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sakai Vault.

Қазір Sakai Vault баға болжамын тексеріңіз!

SAKAI - жергілікті валюталарға

Sakai Vault (SAKAI) токеномикасы

Sakai Vault (SAKAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SAKAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sakai Vault (SAKAI) туралы басқа сұрақтар

Sakai Vault (SAKAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SAKAI бағасы — 0.03174283 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SAKAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SAKAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03174283. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sakai Vault үшін нарықтық капитализация қандай?
SAKAI үшін нарықтық капитализация: $ 114.07K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SAKAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SAKAI айналымдағы ұсынысы: 3.59M USD.
SAKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SAKAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 12.21 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SAKAI бағасы қандай болды?
SAKAI 0.02819608 USD ATL бағасына жетті.
SAKAI үшін сауда көлемі қандай?
SAKAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SAKAI өседі ме?
SAKAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SAKAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:24 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,900.38
$106,900.38$106,900.38

+1.09%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,596.69
$3,596.69$3,596.69

+0.21%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.25
$165.25$165.25

-0.89%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9297
$0.9297$0.9297

-1.27%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,900.38
$106,900.38$106,900.38

+1.09%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,596.69
$3,596.69$3,596.69

+0.21%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.25
$165.25$165.25

-0.89%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2941
$2.2941$2.2941

-1.41%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$989.00
$989.00$989.00

+0.90%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000092
$0.000092$0.000092

+318.18%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03630
$0.03630$0.03630

+263.00%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.2011
$0.2011$0.2011

+116.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007495
$0.0000007495$0.0000007495

+88.22%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001623
$0.0000000000001623$0.0000000000001623

+62.30%