Sailana Inu ағымдағы бағасы: 0.00011134 USD. Нақты уақыттағы SAILANA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAILANA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SAILANA туралы толығырақ

SAILANA Баға туралы ақпарат

SAILANA деген не

SAILANA Ресми веб-сайт

SAILANA Токеномикасы

SAILANA Баға болжамы

Sailana Inu Логотип

Sailana Inu Баға (SAILANA)

Листингтен жойылды

1 SAILANA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00011025
$0.00011025$0.00011025
-12.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sailana Inu (SAILANA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:16 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0001073
$ 0.0001073$ 0.0001073
24 сағаттық төмен
$ 0.00012984
$ 0.00012984$ 0.00012984
24 сағаттық жоғары

$ 0.0001073
$ 0.0001073$ 0.0001073

$ 0.00012984
$ 0.00012984$ 0.00012984

$ 0.00160813
$ 0.00160813$ 0.00160813

$ 0.00009727
$ 0.00009727$ 0.00009727

-0.79%

-11.84%

-24.08%

-24.08%

Sailana Inu (SAILANA) нақты уақыттағы баға $0.00011134. Соңғы 24 сағат ішінде SAILANA мен $ 0.0001073 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00012984 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SAILANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00160813, ал ең төменгісі — $ 0.00009727.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SAILANA соңғы бір сағатта -0.79% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.84%, ал соңғы 7 күнде -24.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sailana Inu (SAILANA) Нарықтық ақпарат

$ 111.34K
$ 111.34K$ 111.34K

--
----

$ 111.34K
$ 111.34K$ 111.34K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,048.1617041
999,982,048.1617041 999,982,048.1617041

Sailana Inu нарықтық капитализациясы $ 111.34K, тәуліктік сауда көлемі --. SAILANA айналымдағы мөлшері 999.98M, жалпы мөлшері 999982048.1617041. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 111.34K.

Sailana Inu (SAILANA) Баға тарихы USD

Бүгін, Sailana Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Sailana Inu - USD баға өзгерісі $ -0.0000320132 болды.
Соңғы 60 күнде Sailana Inu - USD баға өзгерісі $ -0.0000734339 болды.
Соңғы 90 күнде Sailana Inu - USD баға өзгерісі $ -0.0006565515227453661 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.84%
30 күн$ -0.0000320132-28.75%
60 күн$ -0.0000734339-65.95%
90 күн$ -0.0006565515227453661-85.50%

Sailana Inu (SAILANA) деген не

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sailana Inu (SAILANA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sailana Inu Баға болжамы (USD)

Sailana Inu (SAILANA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sailana Inu (SAILANA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sailana Inu.

Қазір Sailana Inu баға болжамын тексеріңіз!

SAILANA - жергілікті валюталарға

Sailana Inu (SAILANA) токеномикасы

Sailana Inu (SAILANA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SAILANA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sailana Inu (SAILANA) туралы басқа сұрақтар

Sailana Inu (SAILANA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SAILANA бағасы — 0.00011134 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SAILANA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SAILANA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00011134. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sailana Inu үшін нарықтық капитализация қандай?
SAILANA үшін нарықтық капитализация: $ 111.34K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SAILANA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SAILANA айналымдағы ұсынысы: 999.98M USD.
SAILANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SAILANA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00160813 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SAILANA бағасы қандай болды?
SAILANA 0.00009727 USD ATL бағасына жетті.
SAILANA үшін сауда көлемі қандай?
SAILANA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SAILANA өседі ме?
SAILANA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SAILANA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:01:16 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

