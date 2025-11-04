БиржаDEX+
Sage by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00133638 USD. Нақты уақыттағы SAGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SAGE туралы толығырақ

SAGE Баға туралы ақпарат

SAGE деген не

SAGE Ресми веб-сайт

SAGE Токеномикасы

SAGE Баға болжамы

Sage by Virtuals Логотип

Sage by Virtuals Баға (SAGE)

Листингтен жойылды

1 SAGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00133638
-13.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sage by Virtuals (SAGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:33:47 (UTC+8)

Sage by Virtuals (SAGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00125329
24 сағаттық төмен
$ 0.00156435
24 сағаттық жоғары

$ 0.00125329
$ 0.00156435
$ 0.00686891
$ 0
+5.06%

-13.66%

-7.24%

-7.24%

Sage by Virtuals (SAGE) нақты уақыттағы баға $0.00133638. Соңғы 24 сағат ішінде SAGE мен $ 0.00125329 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00156435 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00686891, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SAGE соңғы бір сағатта +5.06% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.66%, ал соңғы 7 күнде -7.24% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sage by Virtuals (SAGE) Нарықтық ақпарат

$ 1.34M
--
$ 1.34M
1.00B
1,000,000,000.0
Sage by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 1.34M, тәуліктік сауда көлемі --. SAGE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.34M.

Sage by Virtuals (SAGE) Баға тарихы USD

Бүгін, Sage by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000211551707707565 болды.
Соңғы 30 күнде Sage by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0002545900 болды.
Соңғы 60 күнде Sage by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0007643992 болды.
Соңғы 90 күнде Sage by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000211551707707565-13.66%
30 күн$ -0.0002545900-19.05%
60 күн$ -0.0007643992-57.19%
90 күн$ 0--

Sage by Virtuals (SAGE) деген не

Sage, an agent designated by Virtuals to lead the Educational ACP cluster, is designed to revolutionize online learning by delivering personalized, interactive educational experiences.

Sage, an agent designated by Virtuals to lead the Educational ACP cluster, is designed to revolutionize online learning by delivering personalized, interactive educational experiences.

Sage by Virtuals (SAGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sage by Virtuals Баға болжамы (USD)

Sage by Virtuals (SAGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sage by Virtuals (SAGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sage by Virtuals.

Қазір Sage by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

SAGE - жергілікті валюталарға

Sage by Virtuals (SAGE) токеномикасы

Sage by Virtuals (SAGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SAGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sage by Virtuals (SAGE) туралы басқа сұрақтар

Sage by Virtuals (SAGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SAGE бағасы — 0.00133638 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00133638. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sage by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
SAGE үшін нарықтық капитализация: $ 1.34M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SAGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SAGE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
SAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SAGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00686891 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SAGE бағасы қандай болды?
SAGE 0 USD ATL бағасына жетті.
SAGE үшін сауда көлемі қандай?
SAGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SAGE өседі ме?
SAGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SAGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:33:47 (UTC+8)

Sage by Virtuals (SAGE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

