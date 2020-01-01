Saad Boi (SAAD) токеномикасы

Saad Boi (SAAD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Saad Boi (SAAD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Saad Boi (SAAD) туралы ақпарат

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

Ресми веб-сайт:
https://www.saadboisol.com/

Saad Boi (SAAD) токеномикасы мен бағасын талдау

Saad Boi (SAAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 244.21K
$ 244.21K$ 244.21K
Жалпы қамтуы:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Айналымдағы қамту:
$ 857.82M
$ 857.82M$ 857.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 284.67K
$ 284.67K$ 284.67K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00503728
$ 0.00503728$ 0.00503728
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00028331
$ 0.00028331$ 0.00028331

Saad Boi (SAAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Saad Boi (SAAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SAAD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SAAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SAAD токеномикасын түсінген болсаңыз, SAAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SAAD бағасының болжамы

SAAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SAAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

