RWAI by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00017913 USD. Нақты уақыттағы RWAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RWAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RWAI туралы толығырақ

RWAI Баға туралы ақпарат

RWAI деген не

RWAI Ресми веб-сайт

RWAI Токеномикасы

RWAI Баға болжамы

RWAI by Virtuals Логотип

RWAI by Virtuals Баға (RWAI)

Листингтен жойылды

1 RWAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0001745
-11.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
RWAI by Virtuals (RWAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:00:34 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00016413
24 сағаттық төмен
$ 0.00020673
24 сағаттық жоғары

$ 0.00016413
$ 0.00020673
$ 0.00301958
$ 0.00006646
-0.70%

-10.51%

-4.81%

-4.81%

RWAI by Virtuals (RWAI) нақты уақыттағы баға $0.00017913. Соңғы 24 сағат ішінде RWAI мен $ 0.00016413 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00020673 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RWAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00301958, ал ең төменгісі — $ 0.00006646.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RWAI соңғы бір сағатта -0.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.51%, ал соңғы 7 күнде -4.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RWAI by Virtuals (RWAI) Нарықтық ақпарат

$ 125.28K
--
$ 179.13K
699.40M
1,000,000,000.0
RWAI by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 125.28K, тәуліктік сауда көлемі --. RWAI айналымдағы мөлшері 699.40M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 179.13K.

RWAI by Virtuals (RWAI) Баға тарихы USD

Бүгін, RWAI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RWAI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000279003 болды.
Соңғы 60 күнде RWAI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000185866 болды.
Соңғы 90 күнде RWAI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000270486440781143 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.51%
30 күн$ +0.0000279003+15.58%
60 күн$ -0.0000185866-10.37%
90 күн$ -0.0000270486440781143-13.11%

RWAI by Virtuals (RWAI) деген не

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RWAI by Virtuals (RWAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

RWAI by Virtuals Баға болжамы (USD)

RWAI by Virtuals (RWAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RWAI by Virtuals (RWAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RWAI by Virtuals.

Қазір RWAI by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

RWAI - жергілікті валюталарға

RWAI by Virtuals (RWAI) токеномикасы

RWAI by Virtuals (RWAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RWAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RWAI by Virtuals (RWAI) туралы басқа сұрақтар

RWAI by Virtuals (RWAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RWAI бағасы — 0.00017913 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RWAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RWAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00017913. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RWAI by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
RWAI үшін нарықтық капитализация: $ 125.28K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RWAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RWAI айналымдағы ұсынысы: 699.40M USD.
RWAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RWAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00301958 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RWAI бағасы қандай болды?
RWAI 0.00006646 USD ATL бағасына жетті.
RWAI үшін сауда көлемі қандай?
RWAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RWAI өседі ме?
RWAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RWAI баға болжамын қарап көріңіз.
RWAI by Virtuals (RWAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

