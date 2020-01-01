RUGMAN ($RUG) токеномикасы

RUGMAN ($RUG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, RUGMAN ($RUG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

RUGMAN ($RUG) туралы ақпарат

RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug.

BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.

Ресми веб-сайт:
https://rugman.io/

RUGMAN ($RUG) токеномикасы мен бағасын талдау

RUGMAN ($RUG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 312.84K
$ 312.84K$ 312.84K
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 312.84K
$ 312.84K$ 312.84K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.232666
$ 0.232666$ 0.232666
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00282665
$ 0.00282665$ 0.00282665
Қазіргі баға:
$ 0.00312837
$ 0.00312837$ 0.00312837

RUGMAN ($RUG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

RUGMAN ($RUG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $RUG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $RUG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $RUG токеномикасын түсінген болсаңыз, $RUG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$RUG бағасының болжамы

$RUG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $RUG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.