RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug.
BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
RUGMAN ($RUG) токеномикасы мен бағасын талдау
RUGMAN ($RUG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
RUGMAN ($RUG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
RUGMAN ($RUG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $RUG токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $RUG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $RUG токеномикасын түсінген болсаңыз, $RUG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
