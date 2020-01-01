Rubicon (RUBI) токеномикасы

Rubicon (RUBI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Rubicon (RUBI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Rubicon (RUBI) туралы ақпарат

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform.

The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

Ресми веб-сайт:
https://www.rubicon.finance/
Whitepaper:
https://www.rubicon.finance/whitepaper

Rubicon (RUBI) токеномикасы мен бағасын талдау

Rubicon (RUBI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 402.37K
$ 402.37K$ 402.37K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 454.68M
$ 454.68M$ 454.68M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00153325
$ 0.00153325$ 0.00153325
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00006227
$ 0.00006227$ 0.00006227
Қазіргі баға:
$ 0.00088534
$ 0.00088534$ 0.00088534

Rubicon (RUBI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Rubicon (RUBI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RUBI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RUBI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RUBI токеномикасын түсінген болсаңыз, RUBI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

RUBI бағасының болжамы

RUBI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RUBI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.