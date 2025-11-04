БиржаDEX+
Rowan Coin ағымдағы бағасы: 0.00188688 USD. Нақты уақыттағы RWN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RWN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RWN туралы толығырақ

RWN Баға туралы ақпарат

RWN деген не

RWN Whitepaper

RWN Ресми веб-сайт

RWN Токеномикасы

RWN Баға болжамы

Rowan Coin Логотип

Rowan Coin Баға (RWN)

Листингтен жойылды

1 RWN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00188688
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Rowan Coin (RWN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:59:30 (UTC+8)

Rowan Coin (RWN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00188671
24 сағаттық төмен
$ 0.00188712
24 сағаттық жоғары

$ 0.00188671
$ 0.00188712
$ 0.364176
$ 0
--

-0.01%

+1.99%

+1.99%

Rowan Coin (RWN) нақты уақыттағы баға $0.00188688. Соңғы 24 сағат ішінде RWN мен $ 0.00188671 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00188712 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RWN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.364176, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RWN соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.01%, ал соңғы 7 күнде +1.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Rowan Coin (RWN) Нарықтық ақпарат

$ 367.94K
--
$ 1.03M
195.00M
545,000,000.0
Rowan Coin нарықтық капитализациясы $ 367.94K, тәуліктік сауда көлемі --. RWN айналымдағы мөлшері 195.00M, жалпы мөлшері 545000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.03M.

Rowan Coin (RWN) Баға тарихы USD

Бүгін, Rowan Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Rowan Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001076757 болды.
Соңғы 60 күнде Rowan Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0070116045 болды.
Соңғы 90 күнде Rowan Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0005011081935495693 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.01%
30 күн$ -0.0001076757-5.70%
60 күн$ +0.0070116045+371.60%
90 күн$ -0.0005011081935495693-20.98%

Rowan Coin (RWN) деген не

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Rowan Coin (RWN) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Rowan Coin Баға болжамы (USD)

Rowan Coin (RWN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Rowan Coin (RWN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Rowan Coin.

Қазір Rowan Coin баға болжамын тексеріңіз!

RWN - жергілікті валюталарға

Rowan Coin (RWN) токеномикасы

Rowan Coin (RWN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RWN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Rowan Coin (RWN) туралы басқа сұрақтар

Rowan Coin (RWN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RWN бағасы — 0.00188688 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RWN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RWN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00188688. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Rowan Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
RWN үшін нарықтық капитализация: $ 367.94K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RWN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RWN айналымдағы ұсынысы: 195.00M USD.
RWN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RWN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.364176 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RWN бағасы қандай болды?
RWN 0 USD ATL бағасына жетті.
RWN үшін сауда көлемі қандай?
RWN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RWN өседі ме?
RWN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RWN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:59:30 (UTC+8)

Rowan Coin (RWN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

