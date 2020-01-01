Rouge Studio (ROUGE) токеномикасы
Rouge Studio (ROUGE) туралы ақпарат
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics.
The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience.
The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
Rouge Studio (ROUGE) токеномикасы мен бағасын талдау
Rouge Studio (ROUGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Rouge Studio (ROUGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Rouge Studio (ROUGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ROUGE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ROUGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ROUGE токеномикасын түсінген болсаңыз, ROUGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ROUGE бағасының болжамы
ROUGE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ROUGE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.