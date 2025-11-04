БиржаDEX+
ROOKIE CARD ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ROOKIE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROOKIE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ROOKIE туралы толығырақ

ROOKIE Баға туралы ақпарат

ROOKIE деген не

ROOKIE Ресми веб-сайт

ROOKIE Токеномикасы

ROOKIE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ROOKIE CARD Логотип

ROOKIE CARD Баға (ROOKIE)

Листингтен жойылды

1 ROOKIE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ROOKIE CARD (ROOKIE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:59:12 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.41%

-8.00%

-19.20%

-19.20%

ROOKIE CARD (ROOKIE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ROOKIE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ROOKIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ROOKIE соңғы бір сағатта -1.41% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.00%, ал соңғы 7 күнде -19.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Нарықтық ақпарат

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

--
----

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

ROOKIE CARD нарықтық капитализациясы $ 17.44K, тәуліктік сауда көлемі --. ROOKIE айналымдағы мөлшері 999.93M, жалпы мөлшері 999925992.787776. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.44K.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Баға тарихы USD

Бүгін, ROOKIE CARD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ROOKIE CARD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде ROOKIE CARD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде ROOKIE CARD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.00%
30 күн$ 0-63.70%
60 күн$ 0-83.64%
90 күн$ 0--

ROOKIE CARD (ROOKIE) деген не

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ROOKIE CARD (ROOKIE) Ресурс

Ресми веб-сайт

ROOKIE CARD Баға болжамы (USD)

ROOKIE CARD (ROOKIE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ROOKIE CARD (ROOKIE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ROOKIE CARD.

Қазір ROOKIE CARD баға болжамын тексеріңіз!

ROOKIE - жергілікті валюталарға

ROOKIE CARD (ROOKIE) токеномикасы

ROOKIE CARD (ROOKIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ROOKIE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ROOKIE CARD (ROOKIE) туралы басқа сұрақтар

ROOKIE CARD (ROOKIE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ROOKIE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ROOKIE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ROOKIE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ROOKIE CARD үшін нарықтық капитализация қандай?
ROOKIE үшін нарықтық капитализация: $ 17.44K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ROOKIE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ROOKIE айналымдағы ұсынысы: 999.93M USD.
ROOKIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ROOKIE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ROOKIE бағасы қандай болды?
ROOKIE 0 USD ATL бағасына жетті.
ROOKIE үшін сауда көлемі қандай?
ROOKIE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ROOKIE өседі ме?
ROOKIE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ROOKIE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:59:12 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

