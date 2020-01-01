Rodolfoorato (RODOLFO) токеномикасы

Rodolfoorato (RODOLFO) туралы ақпарат

Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town!

With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable.

Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way.

Ресми веб-сайт:
https://www.tiktok.com/@rodolfoorato

Rodolfoorato (RODOLFO) токеномикасы мен бағасын талдау

Rodolfoorato (RODOLFO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 17.39K
$ 17.39K$ 17.39K
Жалпы қамтуы:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Айналымдағы қамту:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 17.39K
$ 17.39K$ 17.39K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00086436
$ 0.00086436$ 0.00086436
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000948
$ 0.00000948$ 0.00000948
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Rodolfoorato (RODOLFO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Rodolfoorato (RODOLFO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RODOLFO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RODOLFO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RODOLFO токеномикасын түсінген болсаңыз, RODOLFO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

RODOLFO бағасының болжамы

RODOLFO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RODOLFO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

mc_how_why_title
