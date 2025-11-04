БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Roco Finance ағымдағы бағасы: 0.00766731 USD. Нақты уақыттағы ROCO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROCO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Roco Finance ағымдағы бағасы: 0.00766731 USD. Нақты уақыттағы ROCO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROCO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ROCO туралы толығырақ

ROCO Баға туралы ақпарат

ROCO деген не

ROCO Ресми веб-сайт

ROCO Токеномикасы

ROCO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Roco Finance Логотип

Roco Finance Баға (ROCO)

Листингтен жойылды

1 ROCO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00766731
$0.00766731$0.00766731
-3.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Roco Finance (ROCO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:33:30 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00728207
$ 0.00728207$ 0.00728207
24 сағаттық төмен
$ 0.00819401
$ 0.00819401$ 0.00819401
24 сағаттық жоғары

$ 0.00728207
$ 0.00728207$ 0.00728207

$ 0.00819401
$ 0.00819401$ 0.00819401

$ 6.32
$ 6.32$ 6.32

$ 0.00669942
$ 0.00669942$ 0.00669942

+2.11%

-3.38%

-14.74%

-14.74%

Roco Finance (ROCO) нақты уақыттағы баға $0.00766731. Соңғы 24 сағат ішінде ROCO мен $ 0.00728207 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00819401 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ROCO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 6.32, ал ең төменгісі — $ 0.00669942.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ROCO соңғы бір сағатта +2.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.38%, ал соңғы 7 күнде -14.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Roco Finance (ROCO) Нарықтық ақпарат

$ 716.90K
$ 716.90K$ 716.90K

--
----

$ 763.30K
$ 763.30K$ 763.30K

93.50M
93.50M 93.50M

99,552,583.0
99,552,583.0 99,552,583.0

Roco Finance нарықтық капитализациясы $ 716.90K, тәуліктік сауда көлемі --. ROCO айналымдағы мөлшері 93.50M, жалпы мөлшері 99552583.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 763.30K.

Roco Finance (ROCO) Баға тарихы USD

Бүгін, Roco Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000268868906887792 болды.
Соңғы 30 күнде Roco Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0015564202 болды.
Соңғы 60 күнде Roco Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0014829298 болды.
Соңғы 90 күнде Roco Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000882735581751925 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000268868906887792-3.38%
30 күн$ -0.0015564202-20.29%
60 күн$ -0.0014829298-19.34%
90 күн$ -0.000882735581751925-10.32%

Roco Finance (ROCO) деген не

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Roco Finance (ROCO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Roco Finance Баға болжамы (USD)

Roco Finance (ROCO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Roco Finance (ROCO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Roco Finance.

Қазір Roco Finance баға болжамын тексеріңіз!

ROCO - жергілікті валюталарға

Roco Finance (ROCO) токеномикасы

Roco Finance (ROCO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ROCO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Roco Finance (ROCO) туралы басқа сұрақтар

Roco Finance (ROCO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ROCO бағасы — 0.00766731 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ROCO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ROCO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00766731. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Roco Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
ROCO үшін нарықтық капитализация: $ 716.90K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ROCO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ROCO айналымдағы ұсынысы: 93.50M USD.
ROCO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ROCO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 6.32 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ROCO бағасы қандай болды?
ROCO 0.00669942 USD ATL бағасына жетті.
ROCO үшін сауда көлемі қандай?
ROCO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ROCO өседі ме?
ROCO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ROCO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:33:30 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,360.19
$107,360.19$107,360.19

+1.52%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,649.86
$3,649.86$3,649.86

+1.69%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.95
$169.95$169.95

+1.92%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9756
$0.9756$0.9756

+3.59%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,360.19
$107,360.19$107,360.19

+1.52%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,649.86
$3,649.86$3,649.86

+1.69%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.95
$169.95$169.95

+1.92%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3766
$2.3766$2.3766

+2.13%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.20
$1,005.20$1,005.20

+2.55%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0744
$0.0744$0.0744

+48.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3999
$0.3999$0.3999

+33.30%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04155
$0.04155$0.04155

+315.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007909
$0.0000007909$0.0000007909

+98.61%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001906
$0.0000000000001906$0.0000000000001906

+90.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0744
$0.0744$0.0744

+48.80%