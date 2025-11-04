БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Robotexon ағымдағы бағасы: 0.00356257 USD. Нақты уақыттағы ROX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Robotexon ағымдағы бағасы: 0.00356257 USD. Нақты уақыттағы ROX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ROX туралы толығырақ

ROX Баға туралы ақпарат

ROX деген не

ROX Whitepaper

ROX Ресми веб-сайт

ROX Токеномикасы

ROX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Robotexon Логотип

Robotexon Баға (ROX)

Листингтен жойылды

1 ROX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00357969
$0.00357969$0.00357969
-15.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Robotexon (ROX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:58:43 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00358002
$ 0.00358002$ 0.00358002
24 сағаттық төмен
$ 0.00432912
$ 0.00432912$ 0.00432912
24 сағаттық жоғары

$ 0.00358002
$ 0.00358002$ 0.00358002

$ 0.00432912
$ 0.00432912$ 0.00432912

$ 0.03880303
$ 0.03880303$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126$ 0.00291126

-1.40%

-15.53%

-19.99%

-19.99%

Robotexon (ROX) нақты уақыттағы баға $0.00356257. Соңғы 24 сағат ішінде ROX мен $ 0.00358002 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00432912 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ROX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03880303, ал ең төменгісі — $ 0.00291126.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ROX соңғы бір сағатта -1.40% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.53%, ал соңғы 7 күнде -19.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Robotexon (ROX) Нарықтық ақпарат

$ 250.58K
$ 250.58K$ 250.58K

--
----

$ 357.97K
$ 357.97K$ 357.97K

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Robotexon нарықтық капитализациясы $ 250.58K, тәуліктік сауда көлемі --. ROX айналымдағы мөлшері 70.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 357.97K.

Robotexon (ROX) Баға тарихы USD

Бүгін, Robotexon - USD баға өзгерісі $ -0.000655101130018767 болды.
Соңғы 30 күнде Robotexon - USD баға өзгерісі $ -0.0018393000 болды.
Соңғы 60 күнде Robotexon - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Robotexon - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000655101130018767-15.53%
30 күн$ -0.0018393000-51.62%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Robotexon (ROX) деген не

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Robotexon (ROX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Robotexon Баға болжамы (USD)

Robotexon (ROX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Robotexon (ROX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Robotexon.

Қазір Robotexon баға болжамын тексеріңіз!

ROX - жергілікті валюталарға

Robotexon (ROX) токеномикасы

Robotexon (ROX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ROX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Robotexon (ROX) туралы басқа сұрақтар

Robotexon (ROX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ROX бағасы — 0.00356257 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ROX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ROX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00356257. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Robotexon үшін нарықтық капитализация қандай?
ROX үшін нарықтық капитализация: $ 250.58K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ROX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ROX айналымдағы ұсынысы: 70.00M USD.
ROX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ROX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03880303 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ROX бағасы қандай болды?
ROX 0.00291126 USD ATL бағасына жетті.
ROX үшін сауда көлемі қандай?
ROX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ROX өседі ме?
ROX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ROX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:58:43 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,461.00
$106,461.00$106,461.00

+0.67%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,572.85
$3,572.85$3,572.85

-0.44%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.94
$163.94$163.94

-1.67%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9251
$0.9251$0.9251

-1.76%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,461.00
$106,461.00$106,461.00

+0.67%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,572.85
$3,572.85$3,572.85

-0.44%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.94
$163.94$163.94

-1.67%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2847
$2.2847$2.2847

-1.81%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$984.12
$984.12$984.12

+0.40%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0739
$0.0739$0.0739

+47.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000112
$0.000112$0.000112

+409.09%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03253
$0.03253$0.03253

+225.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1972
$0.1972$0.1972

+112.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001871
$0.0000000000001871$0.0000000000001871

+87.10%