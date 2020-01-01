RoboFlux ($RFQ) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, RoboFlux ($RFQ) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
RoboFlux ($RFQ) туралы ақпарат

RoboFlux is an AI-driven crypto trading ecosystem designed to revolutionize how traders engage with decentralized markets. The platform combines advanced artificial intelligence, automated trading bots, and real-time analytics to empower both novice and professional traders. RoboFlux’s primary purpose is to simplify and enhance crypto trading by providing intelligent signals, customizable trading strategies, and automation that adapts to dynamic market conditions. Through AI-powered decision-making, RoboFlux helps users minimize risks and maximize potential gains, whether they are trading manually or leveraging bots. In addition to trading tools, RoboFlux aims to build a supportive community where traders can access educational resources, share strategies, and stay ahead in the fast-moving crypto space. The utility of RoboFlux comes from its AI insights, bot integrations, and ability to execute trades seamlessly across multiple decentralized exchanges, making it a comprehensive solution for modern crypto traders.

Ресми веб-сайт:
https://www.roboflux.tech/
Whitepaper:
https://robofluxai.gitbook.io/roboflux-whitepaper

RoboFlux ($RFQ) токеномикасы мен бағасын талдау

RoboFlux ($RFQ) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.39K
$ 6.39K$ 6.39K
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.39K
$ 6.39K$ 6.39K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00148671
$ 0.00148671$ 0.00148671
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

RoboFlux ($RFQ) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

RoboFlux ($RFQ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $RFQ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $RFQ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $RFQ токеномикасын түсінген болсаңыз, $RFQ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$RFQ бағасының болжамы

$RFQ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $RFQ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.