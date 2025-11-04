БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Roadmap Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RDMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RDMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Roadmap Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RDMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RDMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RDMP туралы толығырақ

RDMP Баға туралы ақпарат

RDMP деген не

RDMP Ресми веб-сайт

RDMP Токеномикасы

RDMP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Roadmap Coin Логотип

Roadmap Coin Баға (RDMP)

Листингтен жойылды

1 RDMP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-20.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Roadmap Coin (RDMP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:58:27 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-20.39%

-15.96%

-15.96%

Roadmap Coin (RDMP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RDMP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RDMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RDMP соңғы бір сағатта -0.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.39%, ал соңғы 7 күнде -15.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Roadmap Coin (RDMP) Нарықтық ақпарат

$ 9.37K
$ 9.37K$ 9.37K

--
----

$ 9.37K
$ 9.37K$ 9.37K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

Roadmap Coin нарықтық капитализациясы $ 9.37K, тәуліктік сауда көлемі --. RDMP айналымдағы мөлшері 999.76M, жалпы мөлшері 999761852.0453665. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.37K.

Roadmap Coin (RDMP) Баға тарихы USD

Бүгін, Roadmap Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Roadmap Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Roadmap Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Roadmap Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-20.39%
30 күн$ 0-22.50%
60 күн$ 0-34.53%
90 күн$ 0--

Roadmap Coin (RDMP) деген не

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Roadmap Coin (RDMP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Roadmap Coin Баға болжамы (USD)

Roadmap Coin (RDMP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Roadmap Coin (RDMP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Roadmap Coin.

Қазір Roadmap Coin баға болжамын тексеріңіз!

RDMP - жергілікті валюталарға

Roadmap Coin (RDMP) токеномикасы

Roadmap Coin (RDMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RDMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Roadmap Coin (RDMP) туралы басқа сұрақтар

Roadmap Coin (RDMP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RDMP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RDMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RDMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Roadmap Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
RDMP үшін нарықтық капитализация: $ 9.37K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RDMP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RDMP айналымдағы ұсынысы: 999.76M USD.
RDMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RDMP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RDMP бағасы қандай болды?
RDMP 0 USD ATL бағасына жетті.
RDMP үшін сауда көлемі қандай?
RDMP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RDMP өседі ме?
RDMP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RDMP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:58:27 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,419.33
$106,419.33$106,419.33

+0.63%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,573.33
$3,573.33$3,573.33

-0.43%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.93
$163.93$163.93

-1.68%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9248
$0.9248$0.9248

-1.79%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,419.33
$106,419.33$106,419.33

+0.63%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,573.33
$3,573.33$3,573.33

-0.43%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.93
$163.93$163.93

-1.68%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2821
$2.2821$2.2821

-1.92%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$983.85
$983.85$983.85

+0.37%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0738
$0.0738$0.0738

+47.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000112
$0.000112$0.000112

+409.09%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03325
$0.03325$0.03325

+232.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1923
$0.1923$0.1923

+107.21%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001856
$0.0000000000001856$0.0000000000001856

+85.60%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%