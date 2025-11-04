БиржаDEX+
RIPPLE WITH RIZZ ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RIZZLE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RIZZLE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RIZZLE туралы толығырақ

RIZZLE Баға туралы ақпарат

RIZZLE деген не

RIZZLE Ресми веб-сайт

RIZZLE Токеномикасы

RIZZLE Баға болжамы

RIPPLE WITH RIZZ Баға (RIZZLE)

1 RIZZLE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:57:56 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.22%

-12.22%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RIZZLE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RIZZLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RIZZLE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -12.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Нарықтық ақпарат

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

--
----

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

RIPPLE WITH RIZZ нарықтық капитализациясы $ 24.57K, тәуліктік сауда көлемі --. RIZZLE айналымдағы мөлшері 989.87M, жалпы мөлшері 989871841.860799. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.57K.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Баға тарихы USD

Бүгін, RIPPLE WITH RIZZ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RIPPLE WITH RIZZ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде RIPPLE WITH RIZZ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде RIPPLE WITH RIZZ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-21.33%
60 күн$ 0-37.44%
90 күн$ 0--

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) деген не

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RIPPLE WITH RIZZ Баға болжамы (USD)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RIPPLE WITH RIZZ.

Қазір RIPPLE WITH RIZZ баға болжамын тексеріңіз!

RIZZLE - жергілікті валюталарға

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) токеномикасы

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RIZZLE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) туралы басқа сұрақтар

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RIZZLE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RIZZLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RIZZLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RIPPLE WITH RIZZ үшін нарықтық капитализация қандай?
RIZZLE үшін нарықтық капитализация: $ 24.57K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RIZZLE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RIZZLE айналымдағы ұсынысы: 989.87M USD.
RIZZLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RIZZLE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RIZZLE бағасы қандай болды?
RIZZLE 0 USD ATL бағасына жетті.
RIZZLE үшін сауда көлемі қандай?
RIZZLE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RIZZLE өседі ме?
RIZZLE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RIZZLE баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

