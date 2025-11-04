БиржаDEX+
Ringfence ағымдағы бағасы: 0.00122161 USD. Нақты уақыттағы RING-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RING баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Ringfence ағымдағы бағасы: 0.00122161 USD. Нақты уақыттағы RING-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RING баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Ringfence Логотип

Ringfence Баға (RING)

Листингтен жойылды

1 RING-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00122161
-15.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Ringfence (RING) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:57:46 (UTC+8)

Ringfence (RING) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00115111
24 сағаттық төмен
$ 0.00148749
24 сағаттық жоғары

$ 0.00115111
$ 0.00148749
$ 0.00631812
$ 0.00048735
-1.73%

-15.73%

-11.90%

-11.90%

Ringfence (RING) нақты уақыттағы баға $0.00122161. Соңғы 24 сағат ішінде RING мен $ 0.00115111 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00148749 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RING үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00631812, ал ең төменгісі — $ 0.00048735.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RING соңғы бір сағатта -1.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.73%, ал соңғы 7 күнде -11.90% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ringfence (RING) Нарықтық ақпарат

$ 62.84K
--
$ 1.22M
51.35M
1,000,000,000.0
Ringfence нарықтық капитализациясы $ 62.84K, тәуліктік сауда көлемі --. RING айналымдағы мөлшері 51.35M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.22M.

Ringfence (RING) Баға тарихы USD

Бүгін, Ringfence - USD баға өзгерісі $ -0.000228157801254031 болды.
Соңғы 30 күнде Ringfence - USD баға өзгерісі $ +0.0001692468 болды.
Соңғы 60 күнде Ringfence - USD баға өзгерісі $ -0.0003546817 болды.
Соңғы 90 күнде Ringfence - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000228157801254031-15.73%
30 күн$ +0.0001692468+13.85%
60 күн$ -0.0003546817-29.03%
90 күн$ 0--

Ringfence (RING) деген не

Agentic networks aren’t just complex, they’re alive. Already, agents are coordinating decisions, moving capital, and evolving in real time. Agents react. They propagate intent. They shape one another’s actions across clusters and protocols. But this complexity introduces risk. And risk, when introduced to a living network of agents, can quickly become a contagion. What starts as one bad actor or agent can ripple into a full-blown systemic failure. Coordination breaks. Value leaks. Trust erodes. And eventually, the network dies. Existing cybersecurity defenses are ill-equipped to deal with agentic coordination at scale. Ringfence is building to fill the void in agentic cybersecurity as the modern solution to today’s biggest threats and scams.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ringfence (RING) Ресурс

Ресми веб-сайт

Ringfence Баға болжамы (USD)

Ringfence (RING) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ringfence (RING) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ringfence.

Қазір Ringfence баға болжамын тексеріңіз!

RING - жергілікті валюталарға

Ringfence (RING) токеномикасы

Ringfence (RING) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RING токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ringfence (RING) туралы басқа сұрақтар

Ringfence (RING) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RING бағасы — 0.00122161 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RING-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RING-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00122161. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ringfence үшін нарықтық капитализация қандай?
RING үшін нарықтық капитализация: $ 62.84K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RING үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RING айналымдағы ұсынысы: 51.35M USD.
RING үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RING барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00631812 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RING бағасы қандай болды?
RING 0.00048735 USD ATL бағасына жетті.
RING үшін сауда көлемі қандай?
RING үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RING өседі ме?
RING биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RING баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:57:46 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

