Ricky The Raccoon ағымдағы бағасы: 0.00004025 USD. Нақты уақыттағы RICKY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RICKY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RICKY туралы толығырақ

RICKY Баға туралы ақпарат

RICKY деген не

RICKY Ресми веб-сайт

RICKY Токеномикасы

RICKY Баға болжамы

Ricky The Raccoon Логотип

Ricky The Raccoon Баға (RICKY)

Листингтен жойылды

1 RICKY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-6.50%1D
USD
Ricky The Raccoon (RICKY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Ricky The Raccoon (RICKY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00003995
$ 0.00003995
24 сағаттық төмен
$ 0.00004366
$ 0.00004366
24 сағаттық жоғары

$ 0.00003995
$ 0.00003995

$ 0.00004366
$ 0.00004366

$ 0.00478606
$ 0.00478606

$ 0.00003995
$ 0.00003995

-0.65%

-6.53%

-20.82%

-20.82%

Ricky The Raccoon (RICKY) нақты уақыттағы баға $0.00004025. Соңғы 24 сағат ішінде RICKY мен $ 0.00003995 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00004366 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RICKY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00478606, ал ең төменгісі — $ 0.00003995.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RICKY соңғы бір сағатта -0.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.53%, ал соңғы 7 күнде -20.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ricky The Raccoon (RICKY) Нарықтық ақпарат

$ 40.25K
$ 40.25K

--
--

$ 40.25K
$ 40.25K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Ricky The Raccoon нарықтық капитализациясы $ 40.25K, тәуліктік сауда көлемі --. RICKY айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 40.25K.

Ricky The Raccoon (RICKY) Баға тарихы USD

Бүгін, Ricky The Raccoon - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Ricky The Raccoon - USD баға өзгерісі $ -0.0000187675 болды.
Соңғы 60 күнде Ricky The Raccoon - USD баға өзгерісі $ -0.0000244080 болды.
Соңғы 90 күнде Ricky The Raccoon - USD баға өзгерісі $ -0.0006501359488876188 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.53%
30 күн$ -0.0000187675-46.62%
60 күн$ -0.0000244080-60.64%
90 күн$ -0.0006501359488876188-94.16%

Ricky The Raccoon (RICKY) деген не

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ricky The Raccoon (RICKY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Ricky The Raccoon Баға болжамы (USD)

Ricky The Raccoon (RICKY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ricky The Raccoon (RICKY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ricky The Raccoon.

Қазір Ricky The Raccoon баға болжамын тексеріңіз!

RICKY - жергілікті валюталарға

Ricky The Raccoon (RICKY) токеномикасы

Ricky The Raccoon (RICKY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RICKY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ricky The Raccoon (RICKY) туралы басқа сұрақтар

Ricky The Raccoon (RICKY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RICKY бағасы — 0.00004025 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RICKY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RICKY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00004025. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ricky The Raccoon үшін нарықтық капитализация қандай?
RICKY үшін нарықтық капитализация: $ 40.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RICKY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RICKY айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
RICKY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RICKY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00478606 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RICKY бағасы қандай болды?
RICKY 0.00003995 USD ATL бағасына жетті.
RICKY үшін сауда көлемі қандай?
RICKY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RICKY өседі ме?
RICKY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RICKY баға болжамын қарап көріңіз.
Ricky The Raccoon (RICKY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,336.42

$3,565.40

$163.39

$1.0001

$0.9221

$106,336.42

$3,565.40

$163.39

$2.2770

$981.57

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0735

$0.2000

$0.000112

$0.03325

$0.1981

$0.0000000000001974

$0.0000007192

