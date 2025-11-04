Ribbit on Base Баға (RIBBIT)
--
--
0.00%
0.00%
Ribbit on Base (RIBBIT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RIBBIT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RIBBIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RIBBIT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Ribbit on Base нарықтық капитализациясы $ 19.36K, тәуліктік сауда көлемі --. RIBBIT айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.36K.
Бүгін, Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|--
|30 күн
|$ 0
|0.00%
|60 күн
|$ 0
|0.00%
|90 күн
|$ 0
|--
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.
If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕
But beneath the memes lies a deeper heartbeat.
Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.
This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
Ribbit on Base (RIBBIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ribbit on Base (RIBBIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ribbit on Base.
Қазір Ribbit on Base баға болжамын тексеріңіз!
Ribbit on Base (RIBBIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RIBBIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
