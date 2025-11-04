БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Ribbit on Base ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RIBBIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RIBBIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Ribbit on Base ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RIBBIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RIBBIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RIBBIT туралы толығырақ

RIBBIT Баға туралы ақпарат

RIBBIT деген не

RIBBIT Ресми веб-сайт

RIBBIT Токеномикасы

RIBBIT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ribbit on Base Логотип

Ribbit on Base Баға (RIBBIT)

Листингтен жойылды

1 RIBBIT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:57:18 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ribbit on Base (RIBBIT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RIBBIT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RIBBIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RIBBIT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ribbit on Base (RIBBIT) Нарықтық ақпарат

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ribbit on Base нарықтық капитализациясы $ 19.36K, тәуліктік сауда көлемі --. RIBBIT айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.36K.

Ribbit on Base (RIBBIT) Баға тарихы USD

Бүгін, Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Ribbit on Base - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 00.00%
90 күн$ 0--

Ribbit on Base (RIBBIT) деген не

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ribbit on Base (RIBBIT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Ribbit on Base Баға болжамы (USD)

Ribbit on Base (RIBBIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ribbit on Base (RIBBIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ribbit on Base.

Қазір Ribbit on Base баға болжамын тексеріңіз!

RIBBIT - жергілікті валюталарға

Ribbit on Base (RIBBIT) токеномикасы

Ribbit on Base (RIBBIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RIBBIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ribbit on Base (RIBBIT) туралы басқа сұрақтар

Ribbit on Base (RIBBIT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RIBBIT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RIBBIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RIBBIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ribbit on Base үшін нарықтық капитализация қандай?
RIBBIT үшін нарықтық капитализация: $ 19.36K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RIBBIT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RIBBIT айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
RIBBIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RIBBIT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RIBBIT бағасы қандай болды?
RIBBIT 0 USD ATL бағасына жетті.
RIBBIT үшін сауда көлемі қандай?
RIBBIT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RIBBIT өседі ме?
RIBBIT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RIBBIT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:57:18 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,336.42
$106,336.42$106,336.42

+0.55%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,565.40
$3,565.40$3,565.40

-0.65%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.39
$163.39$163.39

-2.00%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9221
$0.9221$0.9221

-2.08%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,336.42
$106,336.42$106,336.42

+0.55%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,565.40
$3,565.40$3,565.40

-0.65%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.39
$163.39$163.39

-2.00%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2770
$2.2770$2.2770

-2.14%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$981.57
$981.57$981.57

+0.14%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0735
$0.0735$0.0735

+47.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2000
$0.2000$0.2000

-33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000112
$0.000112$0.000112

+409.09%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03325
$0.03325$0.03325

+232.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1981
$0.1981$0.1981

+113.46%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001974
$0.0000000000001974$0.0000000000001974

+97.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%