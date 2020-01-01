rexbt by Virtuals (REXBT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, rexbt by Virtuals (REXBT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

rexbt by Virtuals (REXBT) туралы ақпарат

Your redacted blockchain buddy

REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

Ресми веб-сайт:
https://rexbt.ai/

rexbt by Virtuals (REXBT) токеномикасы мен бағасын талдау

rexbt by Virtuals (REXBT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 51.94K
$ 51.94K
Жалпы қамтуы:
$ 999.99M
$ 999.99M
Айналымдағы қамту:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 51.94K
$ 51.94K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00419595
$ 0.00419595
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

rexbt by Virtuals (REXBT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

rexbt by Virtuals (REXBT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын REXBT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша REXBT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз REXBT токеномикасын түсінген болсаңыз, REXBT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

REXBT бағасының болжамы

REXBT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің REXBT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.