БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
RETRO KIDS ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RETRO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETRO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!RETRO KIDS ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RETRO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETRO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RETRO туралы толығырақ

RETRO Баға туралы ақпарат

RETRO деген не

RETRO Ресми веб-сайт

RETRO Токеномикасы

RETRO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

RETRO KIDS Логотип

RETRO KIDS Баға (RETRO)

Листингтен жойылды

1 RETRO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-14.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
RETRO KIDS (RETRO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:56:55 (UTC+8)

RETRO KIDS (RETRO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.64%

-15.51%

-21.67%

-21.67%

RETRO KIDS (RETRO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RETRO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RETRO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RETRO соңғы бір сағатта -1.64% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.51%, ал соңғы 7 күнде -21.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RETRO KIDS (RETRO) Нарықтық ақпарат

$ 6.52K
$ 6.52K$ 6.52K

--
----

$ 6.52K
$ 6.52K$ 6.52K

999.87M
999.87M 999.87M

999,873,983.311761
999,873,983.311761 999,873,983.311761

RETRO KIDS нарықтық капитализациясы $ 6.52K, тәуліктік сауда көлемі --. RETRO айналымдағы мөлшері 999.87M, жалпы мөлшері 999873983.311761. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.52K.

RETRO KIDS (RETRO) Баға тарихы USD

Бүгін, RETRO KIDS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RETRO KIDS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде RETRO KIDS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде RETRO KIDS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-15.51%
30 күн$ 0-61.78%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

RETRO KIDS (RETRO) деген не

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RETRO KIDS (RETRO) Ресурс

Ресми веб-сайт

RETRO KIDS Баға болжамы (USD)

RETRO KIDS (RETRO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RETRO KIDS (RETRO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RETRO KIDS.

Қазір RETRO KIDS баға болжамын тексеріңіз!

RETRO - жергілікті валюталарға

RETRO KIDS (RETRO) токеномикасы

RETRO KIDS (RETRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RETRO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RETRO KIDS (RETRO) туралы басқа сұрақтар

RETRO KIDS (RETRO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RETRO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RETRO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RETRO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RETRO KIDS үшін нарықтық капитализация қандай?
RETRO үшін нарықтық капитализация: $ 6.52K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RETRO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RETRO айналымдағы ұсынысы: 999.87M USD.
RETRO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RETRO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RETRO бағасы қандай болды?
RETRO 0 USD ATL бағасына жетті.
RETRO үшін сауда көлемі қандай?
RETRO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RETRO өседі ме?
RETRO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RETRO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:56:55 (UTC+8)

RETRO KIDS (RETRO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,391.59
$106,391.59$106,391.59

+0.60%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,567.62
$3,567.62$3,567.62

-0.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.58
$163.58$163.58

-1.89%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9244
$0.9244$0.9244

-1.83%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,391.59
$106,391.59$106,391.59

+0.60%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,567.62
$3,567.62$3,567.62

-0.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.58
$163.58$163.58

-1.89%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2781
$2.2781$2.2781

-2.10%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$981.84
$981.84$981.84

+0.17%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0737
$0.0737$0.0737

+47.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1998
$0.1998$0.1998

-33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000114
$0.000114$0.000114

+418.18%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03325
$0.03325$0.03325

+232.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.2000
$0.2000$0.2000

+115.51%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001974
$0.0000000000001974$0.0000000000001974

+97.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%