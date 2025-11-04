БиржаDEX+
Retail DAO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RETAIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETAIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:56:39 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) Баға ақпараты (USD)

Retail DAO (RETAIL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RETAIL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00100972 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RETAIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00157166, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RETAIL соңғы бір сағатта -0.59% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.50%, ал соңғы 7 күнде -13.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Retail DAO (RETAIL) Нарықтық ақпарат

$ 663.81K
$ 663.81K$ 663.81K

--
----

$ 911.32K
$ 911.32K$ 911.32K

728.40M
728.40M 728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Retail DAO нарықтық капитализациясы $ 663.81K, тәуліктік сауда көлемі --. RETAIL айналымдағы мөлшері 728.40M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 911.32K.

Retail DAO (RETAIL) Баға тарихы USD

Бүгін, Retail DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Retail DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Retail DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Retail DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.50%
30 күн$ 0-16.24%
60 күн$ 0-31.29%
90 күн$ 0--

Retail DAO (RETAIL) деген не

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Retail DAO (RETAIL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Retail DAO Баға болжамы (USD)

Retail DAO (RETAIL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Retail DAO (RETAIL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Retail DAO.

Қазір Retail DAO баға болжамын тексеріңіз!

RETAIL - жергілікті валюталарға

Retail DAO (RETAIL) токеномикасы

Retail DAO (RETAIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RETAIL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Retail DAO (RETAIL) туралы басқа сұрақтар

Retail DAO (RETAIL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RETAIL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RETAIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RETAIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Retail DAO үшін нарықтық капитализация қандай?
RETAIL үшін нарықтық капитализация: $ 663.81K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RETAIL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RETAIL айналымдағы ұсынысы: 728.40M USD.
RETAIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RETAIL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00157166 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RETAIL бағасы қандай болды?
RETAIL 0 USD ATL бағасына жетті.
RETAIL үшін сауда көлемі қандай?
RETAIL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RETAIL өседі ме?
RETAIL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RETAIL баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

