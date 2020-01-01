Resurrection Coin ($REZ) токеномикасы

Resurrection Coin ($REZ) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Resurrection Coin ($REZ) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Resurrection Coin ($REZ) туралы ақпарат

$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.

Ресми веб-сайт:
http://officialrezcoin.com/

Resurrection Coin ($REZ) токеномикасы мен бағасын талдау

Resurrection Coin ($REZ) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 10.57K
$ 10.57K$ 10.57K
Жалпы қамтуы:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Айналымдағы қамту:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 10.57K
$ 10.57K$ 10.57K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00029869
$ 0.00029869$ 0.00029869
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Resurrection Coin ($REZ) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Resurrection Coin ($REZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $REZ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $REZ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $REZ токеномикасын түсінген болсаңыз, $REZ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$REZ бағасының болжамы

$REZ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $REZ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.