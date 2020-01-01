Reservoir rUSD (RUSD) токеномикасы
Reservoir rUSD (RUSD) туралы ақпарат
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
Reservoir rUSD (RUSD) токеномикасы мен бағасын талдау
Reservoir rUSD (RUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Reservoir rUSD (RUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Reservoir rUSD (RUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RUSD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, RUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.