Renzo Restaked SOL (EZSOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Renzo Restaked SOL (EZSOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Renzo Restaked SOL (EZSOL) туралы ақпарат

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone.

ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Ресми веб-сайт:
https://app.renzoprotocol.com/ezsol
Whitepaper:
https://docs.renzoprotocol.com/docs/

Renzo Restaked SOL (EZSOL) токеномикасы мен бағасын талдау

Renzo Restaked SOL (EZSOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 32.66M
$ 32.66M
Жалпы қамтуы:
$ 127.70K
$ 127.70K
Айналымдағы қамту:
$ 127.70K
$ 127.70K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 32.66M
$ 32.66M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 344.19
$ 344.19
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 113.54
$ 113.54
Қазіргі баға:
$ 256.02
$ 256.02

Renzo Restaked SOL (EZSOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Renzo Restaked SOL (EZSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EZSOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EZSOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EZSOL токеномикасын түсінген болсаңыз, EZSOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EZSOL бағасының болжамы

EZSOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EZSOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.