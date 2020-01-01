Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) токеномикасы

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) туралы ақпарат

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

Ресми веб-сайт:
https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) токеномикасы мен бағасын талдау

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M
Жалпы қамтуы:
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
Айналымдағы қамту:
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5.56
$ 5.56$ 5.56
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.74914
$ 0.74914$ 0.74914
Қазіргі баға:
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EZEIGEN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EZEIGEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EZEIGEN токеномикасын түсінген болсаңыз, EZEIGEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EZEIGEN бағасының болжамы

EZEIGEN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EZEIGEN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.