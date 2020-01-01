Rentible (RNB) токеномикасы
Rentible (RNB) туралы ақпарат
Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals.
Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.
Rentible (RNB) токеномикасы мен бағасын талдау
Rentible (RNB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Rentible (RNB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Rentible (RNB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RNB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RNB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RNB токеномикасын түсінген болсаңыз, RNB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
RNB бағасының болжамы
RNB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RNB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.