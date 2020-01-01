Relend USDC (REUSDC) токеномикасы
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking.
Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking.
Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply.
Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds.
We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems.
The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment.
Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Relend USDC (REUSDC) токеномикасы мен бағасын талдау
Relend USDC (REUSDC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Relend USDC (REUSDC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Relend USDC (REUSDC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын REUSDC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша REUSDC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз REUSDC токеномикасын түсінген болсаңыз, REUSDC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.