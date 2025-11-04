БиржаDEX+
RegularEverydayNormalCoin ағымдағы бағасы: 0.00028949 USD. Нақты уақыттағы RENC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RENC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!RegularEverydayNormalCoin ағымдағы бағасы: 0.00028949 USD. Нақты уақыттағы RENC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RENC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RENC туралы толығырақ

RENC Баға туралы ақпарат

RENC деген не

RENC Ресми веб-сайт

RENC Токеномикасы

RENC Баға болжамы

RegularEverydayNormalCoin Логотип

RegularEverydayNormalCoin Баға (RENC)

Листингтен жойылды

$0.00028949
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:56:13 (UTC+8)

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Баға ақпараты (USD)

$ 0
RegularEverydayNormalCoin (RENC) нақты уақыттағы баға $0.00028949. Соңғы 24 сағат ішінде RENC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RENC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00034754, ал ең төменгісі — $ 0.00025473.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RENC соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -0.34% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Нарықтық ақпарат

$ 121.59K
$ 121.59K$ 121.59K

--
----

$ 121.59K
$ 121.59K$ 121.59K

420.00M
420.00M 420.00M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

RegularEverydayNormalCoin нарықтық капитализациясы $ 121.59K, тәуліктік сауда көлемі --. RENC айналымдағы мөлшері 420.00M, жалпы мөлшері 420000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 121.59K.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Баға тарихы USD

Бүгін, RegularEverydayNormalCoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RegularEverydayNormalCoin - USD баға өзгерісі $ -0.0000085706 болды.
Соңғы 60 күнде RegularEverydayNormalCoin - USD баға өзгерісі $ -0.0000078668 болды.
Соңғы 90 күнде RegularEverydayNormalCoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000085706-2.96%
60 күн$ -0.0000078668-2.71%
90 күн$ 0--

RegularEverydayNormalCoin (RENC) деген не

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Ресурс

Ресми веб-сайт

RegularEverydayNormalCoin Баға болжамы (USD)

RegularEverydayNormalCoin (RENC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RegularEverydayNormalCoin (RENC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RegularEverydayNormalCoin.

Қазір RegularEverydayNormalCoin баға болжамын тексеріңіз!

RegularEverydayNormalCoin (RENC) токеномикасы

RegularEverydayNormalCoin (RENC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RENC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RegularEverydayNormalCoin (RENC) туралы басқа сұрақтар

RegularEverydayNormalCoin (RENC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RENC бағасы — 0.00028949 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RENC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RENC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00028949. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RegularEverydayNormalCoin үшін нарықтық капитализация қандай?
RENC үшін нарықтық капитализация: $ 121.59K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RENC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RENC айналымдағы ұсынысы: 420.00M USD.
RENC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RENC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00034754 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RENC бағасы қандай болды?
RENC 0.00025473 USD ATL бағасына жетті.
RENC үшін сауда көлемі қандай?
RENC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RENC өседі ме?
RENC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RENC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:56:13 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

