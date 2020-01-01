RedHive (HIV3) токеномикасы
RedHive (HIV3) туралы ақпарат
RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.
RedHive (HIV3) токеномикасы мен бағасын талдау
RedHive (HIV3) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
RedHive (HIV3) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
RedHive (HIV3) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HIV3 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HIV3 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HIV3 токеномикасын түсінген болсаңыз, HIV3 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
