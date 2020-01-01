Real MXN (MXNE) токеномикасы
Real MXN (MXNE) туралы ақпарат
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy.
MXNe is used for
- Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.
- Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure.
MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
Real MXN (MXNE) токеномикасы мен бағасын талдау
Real MXN (MXNE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Real MXN (MXNE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Real MXN (MXNE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MXNE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MXNE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MXNE токеномикасын түсінген болсаңыз, MXNE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.