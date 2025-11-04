БиржаDEX+
Real GEM Token ағымдағы бағасы: 11.21 USD. Нақты уақыттағы GEM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GEM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Real GEM Token ағымдағы бағасы: 11.21 USD. Нақты уақыттағы GEM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GEM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GEM туралы толығырақ

GEM Баға туралы ақпарат

GEM деген не

GEM Ресми веб-сайт

GEM Токеномикасы

GEM Баға болжамы

Real GEM Token Логотип

Real GEM Token Баға (GEM)

Листингтен жойылды

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Real GEM Token (GEM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:32:10 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.24
$ 12.24$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97$ 9.97

--

--

-1.11%

-1.11%

Real GEM Token (GEM) нақты уақыттағы баға $11.21. Соңғы 24 сағат ішінде GEM мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GEM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 12.24, ал ең төменгісі — $ 9.97.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GEM соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -1.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Real GEM Token (GEM) Нарықтық ақпарат

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

225.34K
225.34K 225.34K

225,337.6851350693
225,337.6851350693 225,337.6851350693

Real GEM Token нарықтық капитализациясы $ 2.53M, тәуліктік сауда көлемі --. GEM айналымдағы мөлшері 225.34K, жалпы мөлшері 225337.6851350693. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.53M.

Real GEM Token (GEM) Баға тарихы USD

Бүгін, Real GEM Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Real GEM Token - USD баға өзгерісі $ -0.4013673240 болды.
Соңғы 60 күнде Real GEM Token - USD баға өзгерісі $ -0.1327802080 болды.
Соңғы 90 күнде Real GEM Token - USD баға өзгерісі $ +0.150079584248547 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.4013673240-3.58%
60 күн$ -0.1327802080-1.18%
90 күн$ +0.150079584248547+1.36%

Real GEM Token (GEM) деген не

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Real GEM Token (GEM) Ресурс

Ресми веб-сайт

Real GEM Token Баға болжамы (USD)

Real GEM Token (GEM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Real GEM Token (GEM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Real GEM Token.

Қазір Real GEM Token баға болжамын тексеріңіз!

GEM - жергілікті валюталарға

Real GEM Token (GEM) токеномикасы

Real GEM Token (GEM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GEM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Real GEM Token (GEM) туралы басқа сұрақтар

Real GEM Token (GEM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GEM бағасы — 11.21 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GEM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GEM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 11.21. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Real GEM Token үшін нарықтық капитализация қандай?
GEM үшін нарықтық капитализация: $ 2.53M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GEM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GEM айналымдағы ұсынысы: 225.34K USD.
GEM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GEM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 12.24 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GEM бағасы қандай болды?
GEM 9.97 USD ATL бағасына жетті.
GEM үшін сауда көлемі қандай?
GEM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GEM өседі ме?
GEM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GEM баға болжамын қарап көріңіз.
