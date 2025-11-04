БиржаDEX+
Real Estate Crypto Crowfunding ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RECC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз.

Real Estate Crypto Crowfunding Баға (RECC)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Баға ақпараты (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RECC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RECC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00367015, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RECC соңғы бір сағатта -1.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -19.79%, ал соңғы 7 күнде -66.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Real Estate Crypto Crowfunding нарықтық капитализациясы $ 467.49K, тәуліктік сауда көлемі --. RECC айналымдағы мөлшері 872.02M, жалпы мөлшері 972020417.7539346. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 521.10K.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000132338609756793-19.79%
30 күн$ 0-79.10%
60 күн$ 0-82.24%
90 күн$ 0--

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) деген не

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) токеномикасы

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RECC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) туралы басқа сұрақтар

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RECC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RECC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RECC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Real Estate Crypto Crowfunding үшін нарықтық капитализация қандай?
RECC үшін нарықтық капитализация: $ 467.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RECC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RECC айналымдағы ұсынысы: 872.02M USD.
RECC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RECC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00367015 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RECC бағасы қандай болды?
RECC 0 USD ATL бағасына жетті.
RECC үшін сауда көлемі қандай?
RECC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RECC өседі ме?
RECC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RECC баға болжамын қарап көріңіз.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

