Real Estate Crypto Crowfunding Баға (RECC)
-1.07%
-19.79%
-66.16%
-66.16%
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RECC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RECC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00367015, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RECC соңғы бір сағатта -1.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -19.79%, ал соңғы 7 күнде -66.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Real Estate Crypto Crowfunding нарықтық капитализациясы $ 467.49K, тәуліктік сауда көлемі --. RECC айналымдағы мөлшері 872.02M, жалпы мөлшері 972020417.7539346. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 521.10K.
Бүгін, Real Estate Crypto Crowfunding - USD баға өзгерісі $ -0.000132338609756793 болды.
Соңғы 30 күнде Real Estate Crypto Crowfunding - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Real Estate Crypto Crowfunding - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Real Estate Crypto Crowfunding - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000132338609756793
|-19.79%
|30 күн
|$ 0
|-79.10%
|60 күн
|$ 0
|-82.24%
|90 күн
|$ 0
|--
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
