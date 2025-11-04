БиржаDEX+
ReachX Mainnet ағымдағы бағасы: 0.01547096 USD. Нақты уақыттағы RX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ReachX Mainnet ағымдағы бағасы: 0.01547096 USD. Нақты уақыттағы RX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RX туралы толығырақ

RX Баға туралы ақпарат

RX деген не

RX Ресми веб-сайт

RX Токеномикасы

RX Баға болжамы

ReachX Mainnet Логотип

ReachX Mainnet Баға (RX)

Листингтен жойылды

1 RX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
mexc
USD
ReachX Mainnet (RX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:31:55 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) нақты уақыттағы баға $0.01547096. Соңғы 24 сағат ішінде RX мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02014509, ал ең төменгісі — $ 0.01326584.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RX соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ReachX Mainnet (RX) Нарықтық ақпарат

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ReachX Mainnet нарықтық капитализациясы $ 7.74M, тәуліктік сауда көлемі --. RX айналымдағы мөлшері 500.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.47M.

ReachX Mainnet (RX) Баға тарихы USD

Бүгін, ReachX Mainnet - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ReachX Mainnet - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде ReachX Mainnet - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 90 күнде ReachX Mainnet - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ 0.00000000000.00%
90 күн$ 0--

ReachX Mainnet (RX) деген не

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ReachX Mainnet (RX) Ресурс

Ресми веб-сайт

ReachX Mainnet Баға болжамы (USD)

ReachX Mainnet (RX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ReachX Mainnet (RX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ReachX Mainnet.

Қазір ReachX Mainnet баға болжамын тексеріңіз!

RX - жергілікті валюталарға

ReachX Mainnet (RX) токеномикасы

ReachX Mainnet (RX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ReachX Mainnet (RX) туралы басқа сұрақтар

ReachX Mainnet (RX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RX бағасы — 0.01547096 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01547096. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ReachX Mainnet үшін нарықтық капитализация қандай?
RX үшін нарықтық капитализация: $ 7.74M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RX айналымдағы ұсынысы: 500.00M USD.
RX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02014509 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RX бағасы қандай болды?
RX 0.01326584 USD ATL бағасына жетті.
RX үшін сауда көлемі қандай?
RX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RX өседі ме?
RX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:31:55 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

