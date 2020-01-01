Ramen (RAMEN) токеномикасы
Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.
Ramen (RAMEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ramen (RAMEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RAMEN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RAMEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RAMEN токеномикасын түсінген болсаңыз, RAMEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.