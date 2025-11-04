БиржаDEX+
Raise The Colours ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COLOURS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COLOURS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COLOURS туралы толығырақ

COLOURS Баға туралы ақпарат

COLOURS деген не

COLOURS Ресми веб-сайт

COLOURS Токеномикасы

COLOURS Баға болжамы

Raise The Colours Логотип

Raise The Colours Баға (COLOURS)

Листингтен жойылды

1 COLOURS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-13.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Raise The Colours (COLOURS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:38 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.42%

-13.23%

+5.17%

+5.17%

Raise The Colours (COLOURS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COLOURS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COLOURS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COLOURS соңғы бір сағатта -2.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.23%, ал соңғы 7 күнде +5.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Raise The Colours (COLOURS) Нарықтық ақпарат

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Raise The Colours нарықтық капитализациясы $ 11.84K, тәуліктік сауда көлемі --. COLOURS айналымдағы мөлшері 999.85M, жалпы мөлшері 999846228.7874129. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.84K.

Raise The Colours (COLOURS) Баға тарихы USD

Бүгін, Raise The Colours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Raise The Colours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Raise The Colours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Raise The Colours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-13.23%
30 күн$ 0-19.65%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Raise The Colours (COLOURS) деген не

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Raise The Colours (COLOURS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Raise The Colours Баға болжамы (USD)

Raise The Colours (COLOURS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Raise The Colours (COLOURS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Raise The Colours.

Қазір Raise The Colours баға болжамын тексеріңіз!

COLOURS - жергілікті валюталарға

Raise The Colours (COLOURS) токеномикасы

Raise The Colours (COLOURS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COLOURS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Raise The Colours (COLOURS) туралы басқа сұрақтар

Raise The Colours (COLOURS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COLOURS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COLOURS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COLOURS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Raise The Colours үшін нарықтық капитализация қандай?
COLOURS үшін нарықтық капитализация: $ 11.84K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COLOURS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COLOURS айналымдағы ұсынысы: 999.85M USD.
COLOURS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COLOURS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COLOURS бағасы қандай болды?
COLOURS 0 USD ATL бағасына жетті.
COLOURS үшін сауда көлемі қандай?
COLOURS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COLOURS өседі ме?
COLOURS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COLOURS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:38 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

